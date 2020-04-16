شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت نحو 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرفع الإجمالى الإصابات إلى 653,825.

وتخطت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الرقم 140 ألفا، حيث سجلت 144.062 ألف وفاة حول العالم، وبحسب بيانات وإحصاءات "انفوجرام" المتخصص برصد حالات الإصابة حول العالم، وصلت أعداد الإصابة 2 مليون 145 ألف، بينما وصلت حالات التعافى 545.377 حالة.