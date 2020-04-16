شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: وسائل النقل العام ستعمل بشكل طبيعى يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن يوم الاثنين المقبل هو المعنى بقرار رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الأحد هو يوم عمل طبيعى للبنوك والبورصة المصرية، مضيفًا: جميع وسائل النقل العام ستعمل يوم الأحد بشكل طبيعى حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان أن الكثافات التى قد شهدناها خلال الأيام الماضية لها تفسير وهى نزول عدد من الاشخاص لشراء مسنلزمات شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن شهر رمضان من المتوقع أن يشهد هذا الشهر عدم ازدحام نتيجة عدم إقبال المواطنين على النزول خلال نهار هذا الشهر وحال اتخاذ قرار مد الحظر خلال هذا الشهر فيساعد هذا بشكل كبير فى الخروج من أزمة فيروس كورونا.

من جانب آخر أكد سعد أن السيارات الخاصة لا يمكن منعها، موضحًا أن جميع المحافظين في اجتماع الأمس مع رئيس الوزراء لديهم تعليمات مشددة بإغلاق الشواطئ ومنع التجمعات أمام الكورنيش، وأي تجمعات سيتم التعامل معها، ويطلب منهم المغادرة.

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وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك رقابة على الشواطئ والقرى ولو تبين أن هناك أي خرق للحظر سيكون هناك غرامات، ولن يكون هناك أي وسائل نقل تعمل يوم الإثنين، لافتًا إلى أن يوم الأحد لم يطبق عليه سوى الحظر الطبيعى لأى يوم، وقرار غلق المولات والمحلات مطبق يوم الجمعة والسبت والإثنين.

وأكد المستشار نادر سعد، أنه سيكون هناك تنفيذ صارم لكل قرارات رئيس الوزراء، موضحا أن الكثافة فى الشوارع والأسواق الأيام الماضية كان بسبب أننا مقبلون على شهر رمضان، متابعا: يجب تأجيل النزول لشراء احتياجات رمضان، لأن الدولة تقوم بالإجراءات الاحترازية ويبقى هامش حركة المواطن وحده القادر على التحكم فيه من خلال الوعى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إنه سيتم يوم شم النسيم إيقاف كل وسائل المواصلات والنقل العام والمترو والسكك الحديد وأتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات.

وأضاف أن هناك تواجد كثير فى الشوارع على مدار الثلاث الأيام السابقة ولابد أن يدرك المواطن ويتجنب الكثافات وبناء عليه تمت الموافقة على تطبيق نفس إجراءات يومى الجمعة والسبت على يوم شم النسيم بالغلق الكامل للمحال التجارية.