شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى يعلن إسقاط 50 طائرة تركية مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبي، إنه تم تنفيذ ضربات جوية على مجموعة من المليشيات الإرهابية، مضيفًا: "المليشيات الإرهابية فشلت فى مواجهة الجيش الليبى، وجماعة الإخوان ترغب في ضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا ويقومون بحرق المنازل ومراكز الشرطة".

وأضاف خالد المحجوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعدما فشل تنظيم الإخوان في الاعتماد على المليشيات الإرهابية أصبح يعول بشكل غير مسبوق على جلب المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي وفتح الخط الجوي لجلب مرتزقة أردوغان بأعداد كبيرة، مضيفًا: "المرتزقة يتلقون دعمًا كبيرًا من تركيا عن طريق الطائرات التركية المسيرة، وأسقطنا أكثر من 50 طائرة تركية مسيرة".

وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي، أكد أن مطارات تركيا ما زالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا لدعم التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية فى ليبيا.

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وأضاف المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، حيث تواصل تركيا دعمها للتنظيمات والميلشيات الإرهابية فى طرابلس.

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، موضحًا أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأعلن اللواء أحمد المسماري، أن قواته فقدت طائرة حربية اليوم، خلال اشتباكات فى منطقة الهيشة، مؤكدا مقتل طاقم الطائرة بالكامل، مشيرًا إلى أن المعارك اليوم كانت ضارية ولكنها شهدت تكتيكات حربية، مؤكدًا أن المعركة بدأت منذ 27 مارس الماضي، وستستمر خلال الأيام الماضية.