شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: طلاء العقارات الحديثة شرطا لتوصيل كافة المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية : "لا يجب طلاء العقارات حديثة البناء قبل إدخال كافة المرافق لها وبالألوان التي تم الاتفاق عليها، وكل محافظة اختارت ألوان بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق العقارى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد: "القاطنون بالعقار ملزمون بأنهم يمحروا ويدهنوا العقار، حتى لو كان إيجار، المتمتع بالعين عليه كما يتمتع بها بالداخل يمتع الناس بالخارج".

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وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد ضرورة إعطاء مهلة لا تزيد عن 15 يوماً لمالكى العقارات التى لم تلتزم بطلاء الواجهات والتواصل مع اتحادات الملاك بها لسرعة طلاء الواجهات الأربعة للمبانى، وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة وعدم توصيل المرافق إلى أى عقارات جديدة لم تلتزم بالقرار .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد حنفى سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات الوزارة.