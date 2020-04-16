شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الإقبال على الرنجة والفسيخ في أيام كورونا وتاجر: الموسم إتضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذه الأيام يتزاحم المئات من عشاق الرنجة والفسيخ والملوحة وغيرها من الأسماك المملحة على محالات بيعها وتمتد الطوابير عشرات الأمتار لكن هذا العام يبدو مختلفاً فالإقبال منخفض لحد كبير.

قال إبراهيم شاهين تاجر أسماك مملحة أن الإقبال هذا العام أقل من المتوسط وهو الأمر الذى أثر على البيع والشراء فالمواطنين يخشون من كورونا حسب التحزيرات التي تعلنها الحكومة كما أن صحتهم بالتأكيد هي الأهم وبالنسبالنا الموسم إتضرب.

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وأضاف شاهين : أكلة الفسيخ في شم النسيم مقدسة مهما كانت الظروف لكن الناس قللوا الكمية التي يشترونها هذه الأيام ولكن فيه ناس بتجازف ولازم تاكل فسيخ.