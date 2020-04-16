شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقضى رمضان فى زمن كورونا؟.. وزير الأوقاف يجيب غدا فى "حديث الساعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كيف تقضي رمضان في ظل الظروف الراهنة؟".. سؤال يجيب عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة من خلال برنامج حديث الساعة على القناة الأولى والفضائية المصرية وعدد من القنوات العامة والخاصة.

ومن المقرر إذاعة الحلقة المسجلة، اليوم الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق عقب آذان الظهر.

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أجاب خلال برنامج حديث الساعة على الفضائية المصرية، الجمعة الماضية عن سؤال نصه:""هل طردنا الله من رحمته وهل طردنا الله من بيوته؟"، قائلاً:"الله أعظم وأكرم وأرحم من أن يطرد خلقه وعباده من بيوته أو من رحمته وأبواب الرحمة واسعة ومفتوحة ونحن وقافون عند شرع الله، ورب العزة هو الذى أمر بعمارة المساجد هو سبحانه الذى أمر بالحفاظ على النفس البشرية، ومثلا رب العزة عز وجل هو الذى حرم شرعا أكل الميتة المحرمة شرعا وأجاز أيضا للإنسان إن خشى على نفسه الهلاك أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا ما يحفظ به أصل الحياة فهو حرم الميتة في الأوقات العادية إلا إذا كان الإنسان مضطرًا".

وأضاف وزير الأوقاف :"أيضا رب العزة الذى أمرنا بعمارة المساجد هو الذى أمرنا بالحفاظ على النفس ونقول في الإسلام الساجد قبل المساجد وحياة الساجد قبل عمارة المساجد، فمن الذى أمرنا بمارة المساجد هو الله عز وجل ومن الذى أمرنا بالحفاظ على الحياة وأحاط النفس البشرية بسياجات متعددة من الحفظ والحماية هو الله عز وجل".

واختتم وزير الأوقاف قائلاً:"نذهب إلى المساجد عندما يكون الذهاب إليها آمنا ولا يكون خطرا محققا على الحياة من الذهاب إلى المساجد فالحفاظ على النفس أولى من الذهاب إلى المساجد".