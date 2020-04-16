- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن برج القاهرة يضيء برسالة تضامن مع أطباء مصر.. بعبارة: "بيحمونا ادعموهم".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت واجهة برج القاهرة برسالة تضامن مع أطباء مصر بعبارة "بيحمونا ادعموهم" ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كررت إدارة البرج هذه العملية لدعم الجهود ضد الفيروس، إضافة إلى رسائل التوعية للمواطنين في محافظات مصر لمواجهة هذا الفيروس من خلال عدم النزول من المنزل.
وظهر برج القاهرة برسائل "احمى نفسك" بالإضاءة التي ترمز إلى حماية المواطنين من هذا الفيروس القاتل.
كانت هذه تفاصيل خبر برج القاهرة يضيء برسالة تضامن مع أطباء مصر.. بعبارة: "بيحمونا ادعموهم".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.