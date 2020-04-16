شكرا لقرائتكم خبر عن برج القاهرة يضيء برسالة تضامن مع أطباء مصر.. بعبارة: "بيحمونا ادعموهم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت واجهة برج القاهرة برسالة تضامن مع أطباء مصر بعبارة "بيحمونا ادعموهم" ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كررت إدارة البرج هذه العملية لدعم الجهود ضد الفيروس، إضافة إلى رسائل التوعية للمواطنين في محافظات مصر لمواجهة هذا الفيروس من خلال عدم النزول من المنزل.

وظهر برج القاهرة برسائل "احمى نفسك" بالإضاءة التي ترمز إلى حماية المواطنين من هذا الفيروس القاتل.

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