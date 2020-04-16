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برج القاهرة يضيء برسالة تضامن مع أطباء مصر.. بعبارة: "بيحمونا ادعموهم".. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت واجهة برج القاهرة برسالة تضامن مع أطباء مصر بعبارة "بيحمونا ادعموهم" ضد جائحة ، حيث كررت إدارة البرج هذه العملية لدعم الجهود ضد الفيروس، إضافة إلى رسائل التوعية للمواطنين في محافظات مصر لمواجهة هذا الفيروس من خلال عدم النزول من المنزل.

وظهر برج القاهرة برسائل "احمى نفسك" بالإضاءة التي ترمز إلى حماية المواطنين من هذا الفيروس القاتل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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