شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. جولة إرشادية جديدة لعرض فازة على شكل أوزة مربوطة من متحف التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار جولة إرشادية جديدة بالمتحف المصري بالتحرير لعرض فازة على شكل أوزة مربوطة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لشرح عشرين قطعة أثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير.

هذه الفازة مصنوعة من الألباستر طولها حوالي 65 سم على شكل أوزة مربوطة مع الريش، يمكن رؤية جناحيها وأرجلها بوضوح على جوانب الفازة، في حين أن عنقها المجعد ورأسها تشكل حواف الفازة، تم اكتشاف هذا عام 1935 في إحدى القاعات تحت الهرم المدرج للملك زوسر (2667-2648 قبل الميلاد) في سقارة.

يشير شكل الفازة إلى أنه ربما تم استخدامه لتخزين زيت الإوزة ، أو ربما جفف أوزة للاستخدامه في العالم الآخر،إنها واحدة من العديد من الفازات الحجرية المكتشفة تحت الهرم المدرج.، فقد تم اكتشاف العديد من الفازات في قاعات أخري مثل فازة الأوزة التى تحمل أسماء الملوك.

من المثير للاهتمام، على الرغم من أن زوسر كان ملكا من الأسرة الثالثة ، هذه أسماء الملوك من الأسرة الثانية (حوالي 2890-2686 قبل الميلاد)، يعتقد أن زوسر كان يرغب في الحفاظ على ممتلكات أسلافه آمنة من خلال جمعها وتخزينها في مقبرته إلى الأبد، وبذلك، ربط نفسه إلى الأبد بأسلافه.

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وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.