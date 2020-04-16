كبسولات لعلاج السكر والتخسيس.. ضبط مخزن عطارة مغشوشة في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية مكبرة من التموين وإدارة الطب البيطري مخزن عطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد.

تحريات المباحث توصلت إلى أن صاحب المخزن يقوم بتعبئة أعشاب طبية مجهولة المصدر دون بيانات أو تاريخ صلاحية، وطرحها في الأسواق معرضا حياة جمهور المستهلكين للخطر؛ لتحقيق أرباح طائلة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته 200 ألف كبسولة معبأة أعشاب، 100 ألف كبسولة فارغة، 265 عبوة لعلاج السكر، 345 عبوة تخسيس، 20 كجم صمغ عربي و104 عبوات حبوب لقاح.

جرى التفحظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.