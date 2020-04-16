محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
كشف أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحاجة الدولة لعودة كافة قطاعات الإنتاج مع اتخاذ التدابير الاحترازية، لا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة.
وقال هيكل لمصراوي، الخميس، إنه لا صحة لتخفيف الإجراءات الاحترازية، وتسعى الحكومة لمواجهة أي تجمعات قد تتسبب في انتشار العدوى بين المواطنين.
وأكد وزير الإعلام، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم، والخاصة بكيفية التعامل يوم شم النسيم، مشددة ولا مجال للتهاون بشأنها، حفاظا على الصحة العامة، إذ أقرت بأنه لا مواصلات على الإطلاق لتخفيف حدة الزحام ومنع التجمعات.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي تطبيق الغلق الكامل لكل المحلات التجارية والمقاهي وغلق كافة الشواطئ والمنتزهات يوم الاثنين المقبل، ووقف كافة وسائل النقل، بالتزامن مع الاحتفالات بشم النسيم.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حديث مدبولي.. هل تخفف الدولة إجراءات مواجهة كورونا؟ وزير الإعلام يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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