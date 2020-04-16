بعد قرار الحكومة بتحديد سعرها.. قائمة سلع ومنتجات مواجهة "كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وينشر الخليج 365 أسعار بيع المنتجات والتي جاءت كالتالي: كحول إيثيلى ٩٥ - ٩٩٪ لتر ٣٥ جنيه

٢-الحكول الإيثيلى تركيز 70%

كحول إيثيلى ٧٠ ٪ (لتر) زجاجة بلاستيك غطاء عادي ٥٥ جنيه سعر البيع للمستهلك سعر المصنع

كحول إيثيلى ٧٠% -٥٠٠ مل زجاجة زجاج اسبراى ٤٠ 31.5

كحول إيثيلى ٧٠% - ٥٠٠ مل زجاجة زجاج غطاء عادى 38.5 30.3

كحول إيثيلى ٧٠%- ٥٠٠ مل زجاجة بلاستيك اسبراى 35 ٢٨

كحول إيثيلى ٧٠% -٥٠٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء عادى 33.5 26.8

كحول إيثيلى ٧٠% ٢٥٠ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج اسبراى ٢٨ 22.4

كحول إيثيلى ٧٠ % ٢٥٠ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب 26.5 21.2

كحول إيثيلى ٧٠ % ٢٠٠ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج اسبراى ٢٥ ٢٠

كحول إيثيلى ٧٠ % ٢٠٠ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب 23.5 18.8

كحول إيثيلى ٧٠% ١٢٠/١٢٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج اسبراى ١٥ ١٢

كحول إيثيلى ٧٠% ١٢٠/١٢٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب 13.5 10.8

كحول إيثيلى ٧٠% ١٠٠/١١٠ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج اسبراى 13.5 10.8

كحول إيثيلى ٧٠%١٠٠/١١٠ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب ١٢ 9.6

كحول إيثيلى ٧٠% ٧٠/٧٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج اسبراى ١٠ ٨

كحول إيثيلى ٧٠% ٧٠/٧٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب 8.5 6.8

كحول إيثيلى ٧٠% ٦٠/٦٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج اسبراى 8.5 6.8

كحول إيثيلى ٧٠% ٦٠/٦٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب ٧ 5.6

كحول إيثيلى ٧٠% ١٠٠/١١٠ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب ١٢ 9.6

كحول إيثيلى ٧٠% ٧٠/٧٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج اسبراى ١٠ ٨

كحول إيثيلى ٧٠% ٧٠/٧٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب 8.5 6.8

كحول إيثيلى ٧٠% ٦٠/٦٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج اسبراى 8.5 6.8

كحول إيثيلى ٧٠% ٦٠/٦٥ مل زجاجة بلاستيك/ زجاج غطاء كاب ٧ 5.6 ٣ -الحكول الإيثيلى ٧٠% جيل Advertisements كحول جيل ٧٠% لتر) زجاجة بلاستيك ١٠٠ جنيه

كحول جيل ٧٠% ٧٥٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب ٨٥ ٦٨

كحول جيل ٧٠% ٥٠٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب ٦٠ ٤٨

كحول جيل ٧٠% ٢٥٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب ٤٠ ٣٢

كحول جيل ٧٠% ١٠٠/١١٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب ٢٥ ٢٠

كحول جيل ٧٠% ٧٠/٨٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب ٢٠ ١٦

كحول جيل ٧٠% ٥٠/٦٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب ١٥ ١٢

كحول جيل ٧٠% ٣٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب ١٠ ٨ منتجات وقائية أخرى كمامة عادية (طبقتين بفلتر) أستك أو رباط ٢ 1.6

علبة جوانتى لاتكس (١٠٠ جوانتى) ٨٠ ٦٤ اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد أسعار بيع بعض منتجات مواجهة كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار الحكومة بتحديد سعرها.. قائمة سلع ومنتجات مواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.