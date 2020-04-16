وزير القوى العاملة يوجه ببحث بيانات مواطن لم يرد إسمه في منحة الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

استوقف أحد المواطنين، محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال تفقده مكاتب صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقة، للاستفسار عن استحقاقه للمنحة من عدمه.

وقال المواطن للوزير، إنه قام بتسجيل بياناته خلال المواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني للوزارة، ولم تصله رسالة نصية حتى الآن على هاتفه المحمول.

ووجه وزير القوى العاملة، المسئولين عن تدقيق بيانات المسجلين على موقع الوزارة، باستبيان مدى استحقاقه من الجهات من خلال بياناته التي قام بتسجيلها، مؤكدا أن المنحة تأتي لمساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة الظروف الراهنة.

Advertisements

وشدد الوزير، على أن تلك المساندة هي حق المواطنين على الدولة في أوقات الشدائد، وتعمل كل أجهزة الدولة من وزارات وجهات معنية ومجتمع مدني وأصحاب أعمال على التخفيف من حدة هذه المشكلة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير اليوم الخميس، عدداً من مكاتب البريد، لمتابعة عملية صرف منحة ال500 جنيه التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبدأت اليوم الخميس، المنافذ المخصصة على مستوى الجمهورية في في استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.

وبحسب بيان اليوم، يبلغ عدد هذه المنافذ نحو 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات.