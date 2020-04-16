قوى النواب تعقد اجتماعا لمناقشة زيادة معاش الأجر المتغير.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماعين بعد غد السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

وتناقش لجنة القوي العاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.