شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ48 ألف مستحق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن عملية صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة الغير منتظمة تسير وفقا للخطة الشاملة للمحافظة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم صرف المنحة لعدد 48 ألفا و92 مستحقا من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 13/ 4 /2020 وحتى 15 /4 /2020، وتختتم الخميس أعمال الصرف بفروع البريد والبنك الزراعي.

وأكد المحافظ أنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة لآليات تنفيذ عملية الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، حيث تم تجهيز 114 فرع للبنك الزراعي المصري، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي، لتسهيل اجراءات صرف المنحة، لتسهيل عملية الصرف للمستفيدين على مستوي مراكز المحافظة.

وقال المحافظ إن المحافظة وضعت خطة لصرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف.

وناشد المحافظ المستحقين لصرف المنحة بالالتزام بتطبيق النظام في الدخول والخروج من المنافذ، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، ولتسهيل عملية الصرف للمستحقين وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.، وضمن اتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.