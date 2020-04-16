شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: نمر بمرحلة صعبة.. وعلينا الالتزام بالإجراءات حتى نعبر الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الهدف من الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء تقليل حركة المواطنين في الشوارع ويجب أن يلقى ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء آذان تسمع.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، نمر جميعا بمرحلة صعبة وعلينا أن نلتزم بهذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة وهي ستنفذ في يوم واحد فقط.

وتابع بكري: «هناك دول تتخذ إجراءات أشد صرامة في محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا وتم إغلاق البلاد تماما على مدار ال24 ساعة ولكن في مصر الإجراءات أقل لأن الوضع أفضل من دول كثيرة».

وأشار بكري إلى أن القرارات الجديدة هي غلق كامل للمحالات التجارية والمولات يوم شم النسيم كما يحدث يومي الجمعة والسبت فضلا عن إيقاف المواصلات العامة وغلق المتنزهات والشواطئ .