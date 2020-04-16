شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ لرؤساء المحليات: تطبيق الإجراءات الوقائية ضد الوباء بكل دقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا بتقنية الفيديو كونفرانس، الخميس، مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي يجري تنفيذها بجميع القطاعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، فضلًا عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، والتصدي لبعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وخلال الاجتماع شدد محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة بكل دقة، خاصة يومي الجمعة والسبت، حرصًا على صحة وحياة المواطنين، مشددًا على متابعة توزيع مواد التطهير، وتحديد المواد المستخدمة وكمياتها، بتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لخطة التطهير، بالإضافة إلى استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، لتنفيذ خطة الدولة في إطار من التعاون والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وكلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التجارية والتموينية والمنافذ والأسعار والأسواق، والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينةا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، كذا منع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية والمواد الطبية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اجتماع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتقنية الفيديو كونفرانس

اجتماع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتقنية الفيديو كونفرانس

اجتماع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتقنية الفيديو كونفرانس

اجتماع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتقنية الفيديو كونفرانس