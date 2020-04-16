شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير 6424 مبنى حكومي و295 ألف منزل و88 ميدانا بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار حملات التطهير والتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، على مستوى مراكز المحافظة التسع، بالتعاون مع شركة مياه الشرب، ومديرية الطب البيطري، حيث أسفرت تلك الحملات حتى الآن عن رش وتطهير 6424 مبنى حكومي، و295691 منزل و7614شارع، و88 ميدان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وشدد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

تطهير وتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية بالمنيا

تطهير وتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية بالمنيا

تطهير وتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية بالمنيا

تطهير وتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية بالمنيا

تطهير وتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية بالمنيا

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا - صورة أرشيفية