شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي عن إجراءات شم النسيم: مخالفة الحكومة حرام شرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات المتبعة خلال أيام شم النسيم، للوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، قائلًا: «ما قاله رئيس الوزراء لا يجوز مخالفته شرعًا كون ولى الأمر يعمل على تطبيق القانون».

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن على المجتمع أن لا يسمح لأحد بمخالفة أحد للإجراءات التي تتبعها الدولة في الوقائية من الفيروس القاتل، ونترك من يستهزئ.

وتابع:«كلنا شيوخ السلطان ونتبع تعليماته.. السلطان هو القانون وجميعًا نخضع له واللى يتريق يولع ولا يفرق بينا».