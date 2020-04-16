شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أحزاب تدين الاستيلاء على مقر «الناصري» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت 7 أحزاب بالبحيرة بيانًا لإدانة استيلاء أحد الأشخاص على مقر الحزب العربي الناصري بمدينة دمنهور ومحتوياته، وحمل البيان عنوان «بيان القوى السياسية بالبحيرة حول جريمة اغتصاب مقر الحزب الناصرى».

ووقعت على البيان 7 أحزاب وهى المحافظين والكرامة والتحالف الشعبى والدستور والتجمع والمصرى الديمقراطى والإشتراكى المصرى، وجاء في نصه: «تتابع القوى السياسية بالبحيرة ببالغ القلق جريمة اغتصاب أحد الجزارين لمقر الحزب الناصرى بدمنهور مستغلاً في ذلك حظر التجول الجارى فرضه لظروف الوباء، وقام بالسطو على المقر واغتصابه والاستيلاء على محتوياته واجراء تعديلات جوهرية فيه بالهدم والتعديل، وتقدم الحزب ببلاغ عن الواقعة برقم 3238 إدارى قسم دمنهور.»

واستطرد البيان «وإزاء خطورة الواقعة بما تتضمنه من الجرأة على اغتصاب أموالاً عامة جهارًا نهارًا أمام أعين الجميع، ولما تمثله من خطر جسيم على الممارسة السياسية باغتصاب مقر حزب سياسى شرعى استضاف لسنوات طويلة عشرات الفاعليات السياسية والثقافية والإجتماعية ولما يمثله من سابقة لم نشهد مثلها من قبل، فإن القوى السياسية بالبحيرة تعرب على تضامنها التام مع الحزب الناصرى في بلاغة، وتطالب السلطات التنفيذية والقضائية بالتحرك السريع لانهاء هذا الاغتصاب، ومحاسبة المعتدى على التعدى.»

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وكان الحزب العربى الديمقراطي الناصري بمحافظة البحيرة أصدر بيانًا يتهم فيه أحد الأشخاص باستغلال فترة حظر التجول وانشغال أجهزة الدولة بمكافحة فيروس كورونا والاستيلاء على مقر الحزب ومحتوياته من أثاث وأوراق خاصة بالحزب، وشروعه في إجراء تعديلات جوهرية على الشقة التي كانت تستخدم كمقرًا للحزب، والمملوكة للحزب بموجب عقد رسمى مسجل منذ عام 1992.

وقال ابراهيم منيب، أمين الحزب بالمحافظة، إن الحزب تقدم بمحضر رسمى في قسم شرطة دمنهور حمل رقم 3238 إدارى، يتم فيه «الجزار» بالاستيلاء على مقر الحزب بشارع الصفا والمروة بمساكن التربية والتعليم بجوار نادي المعلمين بدمنهور.

وأوضح رضا صالح المحامى، عضو هيئة مكتب الحزب، إنه في مساء يوم الخميس ٩ إبريل، وقبيل لحظات قليلة من حظر التجول قام أحد الأشخاص باقتحام مقر الحزب وبعد سريان الحظر استولي على موجودات وأثاث الحزب، وفي صبيحة يوم الجمعة بدأ في هدم بعض الحوائط والجدران، ولم تتحرك الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لوقف الإعتداء، رغم التقدم ببلاغ رسمى بذلك.