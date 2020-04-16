شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة في بني سويف.. وغلق الحدائق في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف أنه تم إقامة منافذ لبيع وتوفير الخضروات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار خطة المحافظة لتوفيرالسلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ومواجهة جميع صور الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعارالتى قد يفرضها بعض التجارعلى المواطنين في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأيضا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقامت مديرية التموين وبالتعاون مع الوحدات المحلية بعمل 6 منافذ تغطى مراكز ومدن المحافظة، وهي:منفذ أمام شركة عمر أفندي بميدان المديرية في مدينة بني سويف، وشارع الشباب بمدينة ببا، وطريق سمسطا الشنطوربمركز سمسطا، وشارع طراد النيل بمدينة الواسطى، وبجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا، والنادي الرياضي بمدينة ناصر.

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرار رقم (666) لسنة 2020 بغلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكذا المتنزهات التي تقع على نهر النيل لمنع أية تجمعات قد تشهدها المحافظة بمناسبة أعياد شم النسيم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وفي اطار الخطة الشاملة لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد

وكلف محافظ بني سويف الأجهزة المعنية من الوحدات المحلية والتنفيذية بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع أية تجمعات أو احتفالات خلال فترة أعياد الربيع، مجدداً مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الأجهزة التنفيذية المعنية في التعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.