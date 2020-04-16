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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«سجل.. صور.. ارسل.. والمصري اليوم هتنشر».. مبادرة جديدة ضمن الشعار الذي رفعته «المصري اليوم» #المسافة_أمان لمساعدتك على البقاء في المنزل للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

مبادرة «سجل.. صور.. ارسل.. والمصري اليوم هتنشر» ندعوك فيها إلى تصوير فيديو قصير، يتضمن رسالة أو موهبة ترغب في مشاركتها مع ملايين القراء والمتابعين لـ«المصري اليوم» عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «تويتر» «إنستجرام» و«يوتيوب».

الانتشار والمشاركة وعرض موهبتك ليسوا دافعك الوحيد، لأن صاحب أكثر مقطع حصدًا للمشاهدات سيفوز بجائزة ضمن 3 جوائز قيمة.

يمكنك إرسال مقاطع الفيديو على «واتس آب المصري اليوم» عبر رقم 01116006007، أو من خلال إرسال رسالة إلى «المصري اليوم» على «فيس بوك» [email protected]

«سجل.. صور.. ارسل.. والمصري اليوم هتنشر».. مبادرة جديدة لمساعدتك على البقاء في المنزل

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