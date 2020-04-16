شكرا لقرائتكم خبر عن «صيادلة القليوبية» تطلق المرحلة الثانية لـ«إحنا أقوى» لدعم الجيش الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت نقابة الصيادلة المرحلة الثانية من مبادرة «إحنا أقوى»، الخميس، لدعم صيادلة المستشفيات داخل صيدليات المستشفيات وتوفير كحول ومستلزمات وقاية للمستشفيات والإدارات الصحية «تحت شعار» أمانكم وقاية «حيث يتم خلال المرحلة توفير كل الدعم للفريق الطبي في مختلف المؤسسات الطبية.

كانت نقابة الصيادلة بمحافظة القليوبية، أطلقت المبادرة بهدف توفير كل مستلزمات التطهير والوقاية، من كحول وهاند جل وصابون سائل، لأعضاء الجيش الأبيض من فرق العمل بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل، وصيادلة هذه المستشفيات، والصيادلة العاملين في الصيدليات المختلفة، في إطار خطة النقابة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة، أن المبادرة تقوم على توفير كميات من وسائل الحماية، لأعضاء الفرق العاملة بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل، والصيادلة العاملين في هذه المستشفيات، والصيدليات الخاصة، في إطار المشاركة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه جرى توفير 700 لتر من الكحول والهاند جل والصابون السائل، لتوزيعها بالمجان على المستشفيات، وبسعر رمزي للصيادلة في الصيدليات، لتوفير مستلزمات الوقاية والنظافة الشخصية لهم، خلال التعامل مع المرضى والجمهور بالمستشفيات وبمقر النقابة ببنها.