شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين»: وقف اجتماعات المجلس وتجميد أعمال نادي النيل والمركز العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، اعتماد قرار الأمين العام بوقف اجتماعات مجلس النقابة، واللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك لتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات، بالإضافة إلى اعتماد قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.

وتضمن القرار تحصيل اشتراكات النقابة العامة لعام 2019، بدون غرامات لحين إجراء العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة برسائة الدكتور ناجى سلام مقرر لجنة العلاج، لمراجعة الأوراق الخاصة بالإعانات العلاجية مع مراعاة عدم تطبيق بند الستة أشهر للتقارير الطبية، نظرا لما تمر به البلاد، وعرضها على هيئة المكتب القادمة لاعتمادها للصرف.

كما قرر تجميد نشاط اللجنة الاجتماعية، لحين إجراء العملية الانتخابية مع تكليف الدكتور محمود حسين عفيفى، والدكتور ناجى سلام، بتسيير أعمال الخاصة بالإعانات الاستثنائية للجنة الاجتماعية.

وتجميد نشاط المركز العلمى لحين إجراء العملية الانتخابية، مع تكليف الدكتور شرف الدين فيصل شرف بتسيير الأعمال الخاصة بالمركز العلمى، مع عدم صرف أي مبالغ أخرى للمركز.

وإعفاء الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل،من مهامه بناءا على طلبه، واختيار الدكتور الحسينى محمد عوض مديرا لصندوق التكافل، والدكتور محسن حامد محمد، أمين الصندوق لصندوق التكافل.

وإعادة تشكيل مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعى، ليصبح الدكتور عبدالعزيز الجوهرى، رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور أشرف قاسم، أمين الصندوق، والدكتور محمد فكرى القرش، والدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس الإدارة، والدكتور محسن حامد محمد، كأعضاء مجلس الإدارة، مع عدم صرف أي مبالغ لنادى النيل الاجتماعى، دون العرض على هيئة المكتب لاعتماد الصرف، وعمل بيان بمصروفات الأعضاء في الفترة من 1/1/2019، حتى تاريخه، ويعرض على الجمعية العمومية.

Advertisements