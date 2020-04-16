شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الحكومة تتعامل بجدية في أزمة كورونا.. وعلى المجتمع مساندتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية إن وباء كورونا سيظل مسيطرا على الاعلام والاقتصاد والسياسة في العالم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر على فضائية «إم بي سي مصر»، أن قرار دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدث الأمريكية بوقف مساهمات بلاده لمنظمة الصحة العالمية غير مسؤول، لافتا إلى أنه جزء من الحرب الباردة بين أمريكا والصين.

وأشار إلى أن «ما قام به ترامب ليس وقته الآن، لكننا تعودنا من الرئيس الأمريكي أن يخرج بقرارات غير متوقعة، وأمريكا نفسها عودتنا على مثل هذه التصرفات في الأزمات الكبرى».

وأوضح أن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية الآن ليس في صالح ترامب في الانتخابات المقبلة، لذلك هو يقدم على مثل تلك التصرفات في الوقت الحالي لتعليق شماعة ما يحدث في بلاده على تواطؤ منظمة الصحة العالمية مع الصين.

وتابع: «حتى لو كان هناك تواطؤ أو تأخر في نشر المعلومات حول طبيعة المرض فليس من المنطقي أن توقف أمريكا حصتها في المنظمة والتي تقدر بـ 500 مليون دولار أمريكي وهو ما سوف يتسبب في تحجيم دور المنظمة».

وأضاف: «العالم يبحث عن الرجل المسؤول ولن تستطيع الحكومات أن تنجو من هذا المأزق ما لم يحدث تعاون من قلب المجتمعات نفسها»، لافتا إلى أنه رغم أن الحكومة المصرية بدأت مبكرا وتحسبت لما هو قادم وتحركت تحركات غير مسبوقة، ولكن المصريين يتعاملون مع الأمر بسهولة ونرى زحام غير مبرر في الشوارع.

وناشد الفقي المجتمع المصري بالتصرف بالمسؤولية كبارا وصغارا وأغنياء وفقراء فالحكومة تتعامل بجدية أكثر من المجتمع نفسه، فالمصري بطبيعته لم يتعود أن يضيق أحد عليه، أويقيد حريته ولكن يجب أن تكون هناك مسؤولية للسيطرة على الوباء.

وردا على سؤال حول جدوى إرسال مصر مساعدات للدولة التي تعاني نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية، قال الفقي، أن المجاملات الدولية تترك أثرا لما بعد الحدث مثل ما قامت به مصر من إرسال معونات طبية إلى إيطاليا فالذي يعطي ليس الاغني أو الأقوى ولكن الذي يقدر ظروف الآخر وما فعلته مصر سيكون له تأثير ايجابى بعد انتهاء الأزمة.

Advertisements

وقال إن كورونا حرب شرسة لا نعرف نهايتها، وأخطر من الحروب العالمية، مطالبا بأن تتجه كل الصدقات في شهر رمضان إلى الرعاية الطبية والصحية لمواجهة الفيروس.

وتحدث مدير مكتبة الإسكندرية، عن حادث الأميرية قائلا:«وزارة الداخلية تحبط العمليات الارهابية قبل تنفيذها، وفقدنا في هذا الحادث ضابط أمن وطني من خيرة شباب مصر».

واستطرد قائلا إن ما يفعله تنظيم الإخوان من كره وبغضاء تجاه المجتمع المصري لا يحدث في أي دين أو أي أخلاق، وما نراه لم يحدث في أي فترة من التاريخ فهم عدو حاقد وكاره لوطنه وليس لأشخاص رغم أن الوضع في مصر سيكون أفضل من دول كثيرة.