شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصحة العالمية يشكر عجوز بريطاني استطاع جمع الملايين لضحايا كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، التحية والشكر إلى الكابتن توم مور، أحد المحاربين القدامى في الجيش البريطاني وصاحب الـ99 عاما، حيث استطاع جمع أكثر من 13 مليون جنيه إسترلينى تبرعات لهيئة الخدمات الصحية خلال مواجهتهم فيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، عبر حسابه بموقع تويتر:"هذه قصة ملهمة وعمل تضامنى استثنائي!.. شكرًا جزيلاً لكابتن توم مور على هذه الفكرة الرائعة ودروس الإنسانية! معا ضد كورونا".



رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عبر حسابه بموقع تويتر

يشار إلى أن العجوز البريطانى الكابتن توم مور، استطاع جمع أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني تبرعات لهيئة الخدمات الصحية وهو كان شارك فى الحرب العالمية الثانية ويبلغ من العمر 99 عاما، وهو نموذج للأمل فى عالم ملىء بالخوف بعد انتشار وباء كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 130،000 شخص على مستوى العالم.

وقد تبرع الآن العديد من 53 دولة مختلفة بـ 13 مليون جنيه إسترليني للكابتن توم مور لص حيث حقق هدفه المتمثل فى القيام بـ 100 لفة من حديقته.

وبدأ الكابتن توم الرحلة بالإعلان عن رغبته جمع تبرعات ألف جنيه إسترلينى لصالح عمال الصحة البريطانيين، قبل عيد ميلاده المائة فى 30 أبريل، إلا أن قصته ألهمت العالم وتمكن من جمع تبرعات لم يكن يحلم بها

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وكانت اطلقت حملة جمع التبرعات وسرعان ما وصلت إلى هدفها في غضون الـ 24 ساعة الأولى. بحلول يوم السبت ، وصل إلى الهدف الثاني وهو 100،000 جنيه إسترليني.

قال لرويترز "كانت مزحة (في الأصل)... لكنها بدأت تكبر وتكبر إلى الآن. أعني أننا وصلنا على ما يبدو الآن إلى عدة ملايين، وهو بالأحرى الكثير".وأضاف "لم أحلم أبدا بكل هذا المال. هيئة الصحة الوطنية هي التي تقوم بكل هذا العمل الرائع لنا جميعا".

ووضع الكابتن توم مور، ضابط الجيش المتقاعد الذي يستخدم أداة تساعده على المشي منذ أصيب بكسر في فخذه، هدفا يتمثل في السير لمسافة 25 مترا حول حديقة منزله 100 مرة، قبل عيد ميلاده المائة الذي يحل هذا الشهر.