شكرا لقرائتكم خبر عن هل كان أشهر محلل نفسى فى العالم مدمن "كوكايين"؟ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمعنا جميعا عن "سيجموند فرويد" أشهر محلل نفسى عرفه التاريخ الحديث وربما القديم أيضا، استطاع أن يجعل من "التحليل النفسى" موضة عالمية بين الباحثين والعلماء، وراحت آراؤه ونظرياته النفسية تنتشر وتتحول إلى مبادئ وطرق فى فهم العالم.

عاش "فرويد" فى الفترة بين (1856- 1939) وقد خاضت كثير من الكتب والأبحاث فى حياته خاصة ومع ذلك لا نعرف الكثير عن أسرار هذه الحياة ولا كيف تمت صناعة هذه الشخصية المهمة فى التاريخ الحديث للعالم، والأهم لا نعرف علاقته بالمخدرات.

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نعم يذهب الباحثون فى كواليس حياة "فرويد" إلى أن "الكوكايين" كان له دور مهم فى كل ما سمعنا عنه فى "التحليل النفسى"، حتى أن الكاتب دومينيك سترتفيلد يقول: إذا كان هناك شخص واحد يمكن اعتباره مسئولًا عن استخدام الكوكايين لأغراض ترفيهية فهو فرويد".. لذا دعونا ندخل إلى أسرار فرويد مع مخدر الكوكايين لنعرف قصتهمتا معا: