موجز أخبار مصر.. السيسى: الدولة ستواجه بكل حزم أى تجاوزات تضر الوطن والمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن الدولة ستواجه بكل حزم أى مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن... وفيما يلى موجز أخبار مصر.

السيسى: الدولة ستواجه بكل حزم أى تجاوزات تضر مصلحة الوطن والمواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نعبر معاً مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، متوجهاً فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس.

وجدد الرئيس، فى تغريدات على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى ثقته فى وعى شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات.





الحكومة :غرامة من 100 ألف إلى 5 ملايين جنيه لمن لا يعلن أسعار منتجات التعقيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.





غلق مطلع المحور من ميدان لبنان لطريق إسكندرية الزراعى 7 أيام لتطوير الدائرى

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، تحويلات مرورية بسبب أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائرى، فى المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة _ إسكندرية الزراعى، حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو لمدة 7 أيام، على أن تبدأ الأعمال أمام القادم من محور 26 يوليو اتجاه الطريق الدائرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.





ماذا تفعل مصر بشحنة كواشف كورونا القادمة من الصين؟.. فيديو

فى وثيقة صينية رسمية كتب عليها أبيات شعرية لأمير الشعراء أحمد شوقي "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا فى الهم شرق"، سلمت الصين بمطار القاهرة صباح اليوم شحنة مستلزمات هدية لمصر فى إطار مساعدة القاهرة على مواجهة فيرس كورونا المستجد وهو ما عكس ترابط عمق العلاقات بين البلادين والترابط الوثيق بين الشعبين.





صور.. الأوقاف تهدى وزارة الصحة 1000 قناع للحماية من فيروس كورونا

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بإهداء (1000) درع وجه واقٍ لوزارة الصحة إسهامًا منها فى معاونتها فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) .

وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس، أنه خلال استقبالها لوفد الأوقاف الذى قام بتسليم (1000 درع وجه واق) عبرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن امتنانها وشكرها لوزارة الأوقاف، ووجهت كلا من: الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل أول الوزارة رئيس قطاع مكتب الوزيرة ، والدكتور محسن طه عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، والدكتور أشرف الإتربى مدير عام إدارة المستشفيات باستلام هدية الأوقاف والاطلاع على القناع، وبعد إطلاعهم على القناع أبدو اعجابهم الشديد به واحتياج الوزارة للمزيد من هذه الدروع .

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الحكومة تحدد أسعار منتجات التعقيم لمواجهة كورونا وتلزم البائعين بإعلانها بشكل ظاهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إلتزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين ، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين ( طارق 40 ) الذى يجريه أحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، واستمر لعدة أيام والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات ، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة ، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

صور..الداخلية تطهر السجون وتوفر كمامات وبوابات تعقيم بالمواقع الشرطية

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد ، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية ، حيث تم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وتوفيرها للمواطنين ، وتم تزويد قطاعات الوزارة ولاسيما السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بضم وزير النقل للجنة الوزارية للسياحة والآثار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرارا بضم وزير النقل لعضوية اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار نشر في الجريدة الرسمية، بشأن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بالدقهلية، وقرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة.





العراق يستدعى سفير تركيا لدى بغداد بسبب الاعتداء العسكرى على البلاد

استدعى وزير الخارجية العراقى، محمد الحكيم، السفير التركى لدى بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج بعد الاعتداء العسكرى التركى على البلاد.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، بأشد العبارات الممكنة الاعتداء التركى الذى أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.





أطباء مستشفى الحجر الصحى ببلطيم يناشدون أهالى "صفط تراب" عدم الخروج من المنازل

جهود كبيرة يقوم بها الجيش الأبيض المصرى "الأطباء" فى كافة المستشفيات وتحديدا مستشفيات العزل، التى تستقبل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث دائما ما يكونون عرضه للإصابة، ومع ذلك يبذل الأطباء أقصى ما فى جهدهم لإنقاذ مئات وآلاف الأرواح.