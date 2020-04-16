شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتجه إسرائيل نحو انتخابات رابعة ؟.. اعرف القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني الإسرائيلي "مكان" أن غالبية التوقعات تشير إلى إمكانية التوجه نحو انتخابات رابعة بعدما أبلغ رئيس الدولة رؤوفين ريفلين صباح اليوم الخميس رئيس حزب "أزرق- أبيض" بيني جانتس نقل كتاب التفويض إلى الكنيست بعد ان انقضت مهلة التفويض الجديدة التي منحها له لتشكيل حكومة.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن قرار التكليف جاء بعدما انتهت دون نتيجة المفاوضات التي عقدت بين طاقمي التفاوض لحزبي الليكود و"أزرق- أبيض" مساء أمس في مسعى لتأليف حكومة وحدة طوارئ وطنية.

وسيعود طاقما التفاوض عن الحزبين إلى الاجتماع مجددا اليوم في مسعى لوأد الخلافات وتشكيل حكومة، وإذا تعذر ذلك، فان رئيس الدولة سيعيد كتاب التفويض الى الكنيست ويمهل اعضائها مدة ثلاثة أسابيع لبلورة التوصية بشخصية برلمانية تحظى بتأييد 61 نائبا من أجل القيام بهذه المهمة، وإلا فسيتم حل الكنيست الثالثة والعشرين في السابع من شهر مايو والذهاب الى انتخابات عامة رابعة.

على جانب اخر ، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة، وأوضحت الصحة الإسرائيلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - اليوم الخميس، أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء.

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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت صباح أمس الأربعاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كوونا إلى 126 وفاة، وذلك بعد الاعلان عن وفاة 3 أشخاص، كما أعلنت الوزارة - وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية - عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس إلى 12200 إصابة.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، من ازدياد عدد مرضى فيروس كورونا في البلدات والمدن العربية في إسرائيل، وخصوصا في قرية دير الأسد. وتناشد وزارة الصحة المواطنين في دير الأسد ونحف والبعنة ومجد الكروم البقاء في البيوت.

وتقوم وزارة الصحة والجبهة الداخلية ونجمة داوود الحمراء والمجلس المحلي والشرطة بالعمل على معالجة الأمر.