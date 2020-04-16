شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: لا خصومة ولا عداء بينى وبين رجل الأعمال نجيب ساويرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى محمد الباز: "اعتقد البعض أن هجومى على رجل الأعمال نجيب ساويرس ينطلق من أرضية خصومة شخصية، وهو اعتقاد خاطئ جملة وتفصيلا".

وأصدر "الباز"، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بيانا جاء فيه: "خلاف لا عداء.. اعتقد البعض أن هجومى على رجل الأعمال نجيب ساويرس ينطلق من أرضية خصومة شخصية، وهو اعتقاد خاطئ جملة وتفصيلا، ففى الوقت الذى اختلف فيه مع بعض آراءه إلا أننى أقدر تماما دوره وما يقدمه للحياة العامة فى مصر عبر منصات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة".



محمد الباز

وأضاف:"وإذا كنت أتمسك بخلافى مع رجل الأعمال نجيب ساويرس فيما أبداه من رأى يخص بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فإننى اعترف بأن له حق عندى، عندما استخدمت تعبيرا غير لائق أثناء شرحى لوجهة نظرى المخالفة لما ذهب إليه".

وتابع :"ولأننى أملك شجاعة المواجهة، فإننى أيضا أملك شجاعة الاعتراف بالتجاوز، فلا خصومة ولا عداء بينى وبين رجل الأعمال نجيب ساويرس".

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يشار إلى أن الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور، تقدم بالشكر والتقدير للدكتور محمد الباز على الفترة التي قضاها مقدمًا لبرنامج 90 دقيقة، خلفًا لعدد من كبار الإعلاميين الذين قاموا بتقديم البرنامج على مدار 15 عامًا.

وأكد الدكتور حسن راتب، أن برنامج 90 دقيقة سيواصل رسالته الأساسية ليكون منبرًا للتنوير والتثقيف في إطار من الحيادية والموضوعية وفقا للثوابت والمبادئ التي تأسست عليها قناة المحور قبل 20 عامًا وأعرب الدكتور حسن راتب للدكتور محمد الباز التوفيق في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الإعلامي محمد الباز يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والتحرير بجريدة الدستور، وعمل رئيس تحرير تنفيذي بجريدة البوابة، وعمل أيضا مقدم لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية، كما يعمل كأستاذ للصحافة والإعلام وله العديد من المؤلفات مثل العقرب السام وملوك وصعاليك والتركة الملعونة.