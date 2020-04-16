شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات عين شمس: 12 حالة مصابة بكورونا في أكاديمية القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، عن تحويل 12 حالة إيجابية بكورونا لمستشفى العزل بمستشفى العبور التخصصى التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس.

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الواقعه بدأت باكتشاف إصابة ممرضة بالفيروس بعد شعورها بارتفاع درجات حرارة لحوالى 5 أيام ولكنها أخفت وهو سلوك خاطئ منها وكانت تأتى للعمل دون إخبار أحد حتى شعرت باستمرار الارتفاع فى درجات الحرارة فابلغت فى اليوم الخامس .

وكشف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أنها أخبرت بمرضها فى اليوم الخامس فتم إجراء مسح لها واكتشف إصابتها بالفيروس ، لافتا إلى أنه تم إجراء تحليل لأكثر من 300 حالة من المخالطين بالأكاديمية وثبت إيجابية 11 حالة بجانب الممرضة بين تمريض وعاملين ومرضى تم تحويلهم جميعا لمستشفى العزل بالعبور .

وذكر مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أنه يتم إجراءات تعقيم ورش كافة المستشفيات بشكل يومى ، وتم إجراءات تطهير كامل لأكاديمية القلب ، لافتا إلى أنه فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس هناك مخطط لإجراء مسح لكافة العاملين بمستشفيات الجامعة .

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وأوضح صالح أن الحالات الإيجابية من المخالطين لم تظهر عليهم أى أعراض سوى الممرضة سبب العدوى وحالتهم جميعا مستقرة.