شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تعقيم بشركة مطار القاهرة للشحن واستمرار استقبال البضائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة مطار القاهرة للشحن الجوي، عملها فى استقبال البضائع وكافة مستلزمات الإنتاج، وذلك في إطار استمرار رحلات الشحن الجوى وعدم تأثرها بقرار تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد، لتيسير وتسهيل مصالح المواطنين ، وعدم الاضرار بالحركة التجارية داخل البلاد .

وتشهد شركة مطار القاهرة للشحن الجوي ، عمليات تعقيم بشكل دوري ، فى إطار تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) ، حيث تقوم فرق الطب الوقائي بتعقيم مخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام والساحة الخارجية وصالات المناولة والشحن والتفريغ والحاويات .

ووفقا لتوجيهات وزارة الطيران المدني ، يتم إجراء عمليات تعقيم شاملة لطائرات الشحن الجوى فور عودة كل رحلة بضائع بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياة وبطن الطائرة بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج فضلاً عن تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة .

يذكر أن مطار القاهرة الدولى، استقبل فجر اليوم الخميس، طائرة صينية تحمل شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، وهي هدية من الشعب الصينى للشعب المصرى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





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