شكرا لقرائتكم خبر عن سفن حبوب مصرية تغادر ميناء كونستانتا الرومانى فى طريقها إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مشغل موانئ اليوم الخميس، إن سفينة مصرية محملة بكمية غير محددة من القمح غادرت ميناء كونستانتا الرومانى على البحر الأسود فى السابع من ابريل متجهة إلى مصر.

وقال "وادى طيبة غادرت الميناء بحبوب وجهتها مصر، توجد سفينتان أخريان، وادى سودر ووادى اليرموك وهما راسيتان، لتحميلهما بالحبوب أولا."

وفى السياق ذاته، وجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية تيسير كافة الإجراءات خلال عمليات توريد الاقماح المحلية فى أماكن التوريد وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث يتم استلام الاقماح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامة فى انتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.

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وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، او بناكر، أو شون مطورة حديثة، او شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن.

كما تم تشكيل لجان لاستلام الأقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة ، وايضاً من كل من هيئة سلامة الغذاء،والرقابة على الصادرات والوارثات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة ، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من ٨ صباحاً حتى ٨ مساءً بجداول منظمة لمنع التزاحم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وفى شهر رمضان من ٩ صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتى ١١ مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية فى مصر، وأنه من المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام اكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ ٣.١ مليون فدان العام الماضى ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.