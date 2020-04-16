شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أهل مصر للتنمية تتبنى فكرة لتصنيع درع واقي لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر



◄ المناوي: واقي الوجه يحمي من وصول الرذاذ الحامل للفيروس ويغطى الوجه بالكامل ويمكن إعادة استخدامه لعدة مرات بعد التعقيم بالكحول القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ◄ السويدى: توزيع 200 ألف درع واق للوجه على المستشفيات للكوادر الطبية لمواجهة فيروس كورونا ◄ المناوي: واقي الوجه يحمي من وصول الرذاذ الحامل للفيروس ويغطى الوجه بالكامل ويمكن إعادة استخدامه لعدة مرات بعد التعقيم بالكحول ضمن جهود مؤسسة أهل مصر للتنمية وفي أطار مبادراتها "أهل مصر قد المسئولية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تبنت المؤسسة فكرة درع واقي للوجه يمكن إعادة استخدامه عدة مرات لحماية الجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في خطوة جادة لتعزيز جهود المؤسسة لمواجهة الازمة والحفاظ على خط الدفاع الاول والثروة البشرية الغالية المتمثلة في الأطباء.

وقد صرحت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية، " تحمسنا للفكرة جاء حرصا من مؤسسة اهل مصر على حماية الفريق الطبي بالمستشفيات، وقد بادرت المؤسسة بتبني الفكرة التي قدمها قامة طبية جليلة متمثلة في د. أحمد المناوي، وبدأت المؤسسة علي الفور بالقيام بإنتاج واق الوجه وتحويل الفكرة من مشروع انتاج صغير الى مشروع كبير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قمنا بإنتاج 200 ألف قطعة بالفعل، وسيتم توزيعها بالكامل للمستشفيات مجانا فى جميع أنحاء الجمهورية."

وقال د. أحمد المناوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد وجراحات المناظير بكلية طب قصر العيني والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، أن الفكرة جاءت لحماية الاطباء بعد انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع المهندس عمرو عبدالحفيظ ، نظرا لأن الكمامة ليست كافية ؛ فأثناء الولادة يتطاير رذاذ الدم وبعض السوائل على وجوه وأعين الفريق الطبي، وربما يكون هذا الرذاذ حاملا للفيروس، وكذلك الأمر بالنسبة لأطباء التخدير، عند تركيب أنبوب الحنجرة، وأطباء الأمراض الصدرية عند الكشف، لذلك عدلنا في تصميم واقي للوجه ليحمي من وصول الرذاذ الحامل للفيروس، ويغطى الوجه بالكامل، و يمكن إعادة استخدامه لعدة مرات بعد التعقيم بالكحول."

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وأضاف المناوي "طورنا في القناع وصممت درعا مناسبة لظروف العمل، فهو شديد الشفافية، ويُمكن من خلاله الرؤية الواضحة خلال إجراء الجراحات، فهو لا يعوق النظر، ولا حركة رأس الطبيب، وفى نفس الوقت يمكن تعقيمه بجهاز البلازما في المستشفيات الكبيرة، أو بالكحول فى المستشفيات الصغيرة، وإعادة استخدامه "

كما أعرب "المناوي" عن تقديره لدور مؤسسة أهل مصر للتنمية، مشيرا الى ان المؤسسة كانت أول من بادر بتبني الفكرة، وتصنيع وتوزيع 200 ألف قطعة على المستشفيات في مختلف المحافظات.

والجدير بالذكر أن مؤسسة أهل مصر التنمية قد تبنت منذ بداية الازمة العمل على المساهمة بشكل فعال في حماية الأطباء وأطقم التمريض في جميع مستشفيات الجمهورية من خلال توفير الملابس الوقاية ودروع الوجه لإيمانها بأهمية الدور الذي يقوم به هؤلاء الابطال في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر.