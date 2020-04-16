شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس للمصريين: سنواجه بكل حزم أى مخالفات تضر بمصلحة الوطن.. غدا في عدد الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط عدد الخليج 365 الورقى الصادر صباح غدًا الجمعة الضوء على عددٍ من القضايا الهامة، كان أبرزها: رسائل الرئيس السيسي للمصريين، حيث شدد على مواجهة أى مخالفات تضر بمصلحة الوطن بحزم.

كما ينفرد ”الخليج 365” بحوار مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التي أكدت أن دولة لا تنسى أولادها، ولا تفرق بين أبنائها فى الخارج.

بالإضافة إلى حوار خاص مع العالم فاروق الباز، الذى قال فيه لـ«الخليج 365» من أمريكا: "اطمئنوا وثقوا بالحكومة والأطباء"





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وإلى أهم العناوين:

الرئيس فى رسالة للمصريين: سنواجه بكل حزم أى مخالفات تضر بمصلحة الوطن.. أجدد ثقتى فى وعى الشعب.. وأوجه التحية والتقدير للمواطنين على الصمود والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير البترول ويوجه بضمان الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى للدولة من المواد البترولية





السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى حوار خاص لـ«الخليج 365»: الدولة لا تنسى أولادها.. ولا تفرق بين أبنائها فى الخارج

فاروق الباز لـ«الخليج 365» من أمريكا: اطمئنوا وثقوا بالحكومة والأطباء.. أقول لرجال الأعمال: «اللى مش عاوز يتبرع لبلده بمزاجه فى ستين داهية فلوسه».. والأمور ستتحسن فى نوفمبر



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