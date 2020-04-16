شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية على طريق الصحراوى الشرقى لحين إتمام الإصلاحات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365 إعادة حركة المرور علي الطريق الصحراوى الشرقى، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على الطريق مع وجود 3 تحويلات مرورية، وذلك بعد شهد الطريق هبوط ارضي بسبب سقوط امطار غزيرة ، وفي الوقت ذاته تكثف ادارة الطرق عملها طوال اليوم لانهاء الطريق وعودة الحياة لطبيعتها.

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وشرحت الإدارة في بيان سابق لها أن التحويلة تسمح بمرور الاتجاهين، لحين إتمام أعمال إصلاحات الطريق .

وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد المروري والدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش ، وأهابت الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.