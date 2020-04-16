شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ردت الصين الجميل لمصر في أزمتها مع كورونا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت الصين بمطار القاهرة، شحنة مستلزمات طبية كهدية لمصر فى إطار مساعدة القاهرة على مواجهة فيرس كورونا المستجد، في خطوة تعكس ترابط وعمق العلاقات بين البلدين. الهدية الصينية لمصر تدعم قدرة القاهرة على مواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة أننا بحاجة إلى كواشف متطورة حتى ننجح في تتبع المرض والسيطرة عليه خلال الفترة المقبلة. Advertisements وفى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل هدية بكين للقاهرة..

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