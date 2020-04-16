شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تكثيف عمل لجنة غلق المساجد غدا وإجراءات حاسمة ضد المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بتكثيف عملها غدًا الجمعة ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.

وشدد جمعة بحسب بيان للوزارة اليوم، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من عضوية كل من:"الشيخ صبري ياسين – رئيس قطاع المديريات ، والمهندس إبراهيم القصاص – وكيل الوزارة للشئون الفنية ، والدكتور أحمد عبد الرؤوف – وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، والدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والشيخ أحمد عبد المنعم – مدير عام التفتيش العام بالوزارة ".

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وكانت وزارة الأوقاف، أكدت فى بيان سابق، أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وذلك في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت الوزارة، إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، وأتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.