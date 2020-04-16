شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم أحفظ مصر من الوباء والبلاء.. دعاء الشيخ الطاروطى لحفظ مصر من كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الشيخ عبد الفتاح الطاروطى القارئ بالإذاعة والتليفزيون، المصريين عبر موقع ”الخليج 365” دعاء لحفظهم من وباء كورونا.

وإلى نص الدعاء:"اللهم أن نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى نسالك ياقريب يامجيب يامن لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن بصرك أنس ولا جان ولا قبضتك جبروت ولا شيطان، أن تحفظ مصر وأهلها ومن الوباء ومن البلاء ومن كل سوء برحمتك يأرحم الراحمين اللهم أجعل مصر وأهلها فى عنايتك ورعايتك وكنفك يأكرم الأكرامين، اللهم أجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء وأجعل لنا مع العسر يسر وما ذلك عليك بعزيز يأرحم الراحمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين" وإلى نص الدعاء:"اللهم أن نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى نسالك ياقريب يامجيب يامن لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن بصرك أنس ولا جان ولا قبضتك جبروت ولا شيطان، أن تحفظ مصر وأهلها ومن الوباء ومن البلاء ومن كل سوء برحمتك يأرحم الراحمين اللهم أجعل مصر وأهلها فى عنايتك ورعايتك وكنفك يأكرم الأكرامين، اللهم أجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء وأجعل لنا مع العسر يسر وما ذلك عليك بعزيز يأرحم الراحمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين"

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