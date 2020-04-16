شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تقرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة الصيدلى المتوفى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، دعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك إضافة لما سيتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة.

وأكدت النقابة، فى بيان، على دعمها الكامل للصيادلة الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقدمون الخدمة الصحية لكافة المواطنين فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد.

من ناحية أخرى، كانت قد أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابًا، للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناشدته فى ظل الإجراءات الاقتصادية، لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى يتم اتخاذها بالوقوف مع صيدليات مصر التى تقدم خدمة طبية للمواطنين فى أصعب الظروف، وذلك بمخاطبة شركات توزيع الأدوية لتأجيل الشيكات المستحقة أجلها على الصيدليات، وإلغاء غرامات التأخير لمدة شهرين على الأقل حتى تعود الأمور لطبيعتها.

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وأوضحت النقابة، أنها تلقت الكثير من استغاثات الصيدليات لتأجيل الشيكات المستحقة حاليًا، نظرًا لتقلبات السوق وتأثر اقتصاديات الصيدليات بسبب ظروف حظر التجول والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت النقابة أن الظروف الراهنة تفرض على الجميع ضرورة التكاتف لمواجهة هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على اقتصاديات الصيدليات المتوسطة والصغيرة حتى تستطيع تأدية دورها فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وتقدمت النقابة العامة للصيادلة، بالتحية والتقدير للصيادلة الشرفاء الذين يؤدون عملهم بإخلاص وتفانٍ فى الصيدليات العامة والخاصة وبالمستشفيات والمراكز الطبية، فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد، وأضافت أن الصيادلة يبذلون كل الجهود ويتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا كل فى نطاق عمله، مؤكدة دعمها لهم ومساندتهم فى تأدية دورهم الوطنى فى تقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين.