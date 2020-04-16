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وزارة الرى تشكر المهندس محمود السعدى وتهنئه لبلوغه السن القانونية للمعاش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وكافة العاملين بالوزارة التهنئة للمهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى لبلوغه السن القانونية للمعاش متمنيا له خالص التوفيق ووافر الصحة .

 

وأشاد عبد العاطى بكفاءة السعدى فى كافة المناصب القيادية التى شغلها فعلى مدار  أكثر من 30 عام عمل فيها بوزارة الرى و تنقل خلالها بين المحافظات وتولى رئاسة هيئة حماية الشواطىء، ومن بعدها مصلحة الرى،   كانت من الكفاءات البارزة والمتميزة فى الوزارة.

 

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وأضاف عبد العاطى أن السعدى كان مهندسا خادما للمزارعين بروح العمل والاخلاص، ويتمتع بالانسانية والأخلاق الحميدة وحسن المعاملة التى لا يمكن أن ينكرها أحد، فله الكثير من المواقف الانسانية فى الوزارة والتى لا تنسى فقد كان يعمل بروح الفريق دائما.

 

 

 

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