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هيئة السلع المصرية تشترى 240 ألف طن من القمح الفرنسى والروسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مشترى الحبوب الحكومى المصرى، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الخميس، اشترت 240 ألف طن من القمح الروسى والفرنسى فى أحدث مناقصة عالمية يطرحها.

المشتريات موزعة على 180 ألف طن من القمح الفرنسي، و60 ألف طن من القمح الروسي.

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وكانت طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن، وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وصربيا.

 

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