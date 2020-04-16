شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" تجمد أعمال نادى النيل والمركز العلمى وبيان بمصروفات الأعضاء خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اعتماد قرار الأمين العام بوقف اجتماعات مجلس النقابة، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك لتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات، بالإضافة إلى اعتماد قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.

كما قرر ضيف، فى بيان، للنقابة، تحصيل اشتراكات النقابة العامة لعام 2019، بدون غرامات لحين إجراء العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة برسائة الدكتور ناجى سلام مقرر لجنة العلاج، لمراجعة الأوراق الخاصة بالإعانات العلاجية مع مراعاة عدم تطبيق بند الستة أشهر للتقارير الطبية، نظرا لما تمر به البلاد، وعرضها على هيئة المكتب القادمة لاعتمادها للصرف.

كما تضمنت القرارات:

1-تجميد نشاط اللجنة الاجتماعية، لحين إجراء العملية الانتخابية مع تكليف الدكتور محمود حسين عفيفى، والدكتور ناجى سلام، بتسيير أعمال الخاصة بالإعانات الاستثنائية للجنة الاجتماعية.

2- تجميد نشاط المركز العلمى لحين إجراء العملية الانتخابية، مع تكليف الدكتور شرف الدين فيصل شرف بتسيير الأعمال الخاصة بالمركز العلمى، مع عدم صرف أى مبالغ أخرى للمركز.

3- الموافقة على الإيميل الوارد من الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل، بطلب إعفاءه من مهامه، واختيار الدكتور الحسينى محمد عوض مديرا لصندوق التكافل، والدكتور محسن حامد محمد، أمين الصندوق لصندوق التكافل.

4-إعادة تشكيل مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعى، على النحو التالى:

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- الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس مجلس الإدارة.

- الدكتور أشرف قاسم أمين الصندوق.

- الدكتور محمد فكرى القرش، عضو مجلس الإدارة.

- الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس الإدارة.

- الدكتور محسن حامد محمد، عضو مجلس الإدارة.

5- عدم صرف أي مبالغ لنادى النيل الاجتماعى، دون العرض على هيئة المكتب لاعتماد الصرف.

6- عمل بيان بمصروفات الأعضاء فى الفترة من 1/1/2019، حتى تاريخه، ويعرض على الجمعية العمومية.