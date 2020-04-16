شكرا لقرائتكم خبر عن "تعمل ايه لو تاجر بيتلاعب فى أسعار المنتجات ؟؟".. التموين تجيب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يحاول فيه البعض استغلال ازمة فيروس كورونا لرفع أسعار السلع، طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء، سواء كانت فى جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات على ان يتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" أو إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880) وذلك على مدار 24 ساعة و7 أيام فى الأسبوع

ياتى ذلك فى الوقت الذى ينتهج فيه البعض مخالفات خاصة فيما يتعلق بمنتجات المطهرات والكحوليات ورفع الأسعار وكذلك تصنيع البعض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة خلال اجتماعه مع قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، وكذلك حضور الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة.

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وشدد المصيلحى على أهمية التحرك الفورى لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على اسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.



وأوضح المصيحلى أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.