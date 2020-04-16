شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصادر : "طائرة الصداقة " الصينية حملت مساعدات طبية لمصر ولبنان وسراييفوا ومالطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بشركة مطار القاهرة للشحن الجوي والتي قامت بانهاء إجراءات عملية إستلام وتخزين شحنة المساعدات الطبية التى وصلت فجر اليوم قادمة من الصين إلى مصر بان الطائرة التى التي أقلت الشحنة تبلغ سعتها حوالى 25 طن

ووصف المصدر الطائرة بـ " طائرة الخير" حيث أن مطار القاهرة كان المحطة الثانية التى هبطت بها الطائرة الصينية والتي كانت قد قامت بإنزال جزء من المساعدات الطبية الموجودة علي الطائرة إلى دولة لبنان الشقيقة ثم تلتها مباشرة الشحنة المقدمة إلى مصر والتي تهد اكبر شحنة من الشحنات المخصصة للدول من حيث الكمية حيث بلغت 4 أطنان ثم يشمل خط سير الطائرة أيضا مونتجمرى و إسرائيل ثم مدينة سراييفو واخيرا جزيرة مالطا .

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت فى بيان لها صباح اليوم، أن مراسم تسلم الشحنة، تمت بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، وحضرها لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى مصر، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة "ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان"، وأعرب " شوقي" عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الشحنة تبلغ 4 أطنان تتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة N95، و10الاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلي 10آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النوويه لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شوقي، خلال مراسم تسلم الشحنة إلي أن وزيرة الصحة، أكدت على عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، فضلاً عن التعاون في مجال الصحة، لافتا إلى ما قامت به مصر من نجاح غير مسبوق في القضاء على فيروس "سي"، مشيرا إلى أن زيارة الوزيرة الأخيرة لبكين وهانزو في نهاية عام 2018، كانت بسبب توفير المواد الخام الخاصة بعقار فيروس "سي"، والتي كانت الصين داعماً لمصر في توفيرها.

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ومن جانبه أكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، أن هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن والتعاون المستمر بين الرئيس الصين والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المساعدات هى رد للجميل المصري.

وأضاف أن الصين ستتيح مالديها من معلومات ونتائج فنية للجانب المصري للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم عقد إجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين الخبراء الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين فى التصدي لفيروس كورونا.

وأشار إلى ثقته في القيادة السياسية الحكيمة فى مصر وقراراتها التى سيكون لها بالغ الأثر في التغلب على فيروس كورونا المستجد خلال أقرب وقت ممكن.

ونوه ان هذه المساعدات هى الدفعة الأولى التى تقدمها الصين إلي مصر، لافتا إلى إرسال دفعات أخري خلال الأيام القليلة القادمة.