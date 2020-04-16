شكرا لقرائتكم خبر عن بيطريون يطالبون النقابة بوقف الأعضاء المنتهية فتراتهم الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة، والدكتور السيد عبيد الأمين العام للنقابة، بإصدار قرارات بوقف أى أعمال للأعضاء المنتهية فترتهم النقابية، واعتبارهم خارج التشكيل النقابى، وأن يتولى وكيل النقابة مهام القائم بأعمال النقيب مؤقتا لحين التجديد للنقيب السابق، أو انتخاب نقيب أخر.

وأشار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، إلى ضرورة تنفيذ وكيل النقابة، ما سبق الوعد به، خاص بتشكيل ثلاث لجان: لجنة للقيام بتسيير الأعمال، وصرف الإعانات للمرضى، والعلاج، ورواتب الموظفين، ولجنة لفحص المصروفات، بالإضافة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وتشكيل هيئة مكتب من الأعضاء المستمرة مدتهم للعامين القادمين.

وأكدوا على أن يضم تشكيل اللجنة النوعية الخاصة بفحص المصروفات، مكون من أعضاء المجلس، وأعضاء من الجمعية العمومية لضمان الشفافية فى إجراءاتها، ولكى تنال المصداقية لدى جموع الأطباء البيطريين.

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جاء ذلك، بعد إعلان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، وعضو مجلس النواب، مخاطبته للمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإخطاره بأن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة قد قررت تحديد يوم الجمعة الموافق 12 يونيه 2020، لإجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية 2020.

وأوضح البدرى، أن هيئة المكتب برئاسة النقيب العام، ستتحمل المسئولية فى هذه الفترة لاستمرارها فى خدمة الأعضاء وتلبية أمورهم النقابية، بالتزامن مع الاستعداد لاجراء الانتخابات، بعد مخاطبة النيابة الإدارية له، لتنظيم جدول إشرافهم على إجراءات الانتخابات.

كان قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء البيطريين، لعام 2020، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتى كان من المقرر لها، الجمعة 27 مارس 2020، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، والذى أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لاستمرار صلاحيات 12 عضو والنقيب رغم انتهاء فتراتهم النقابية.