الصحفيين: تلقينا شكاوى ضد مقالات "نيوتن" والمجلس يبحثها الاجتماع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين تلقيه عدة شكاوى من زملاء صحفيين للتحقيق فيما ورد بالمقالات المنشورة مؤخرا بصحيفة "المصري اليوم" بالعمود اليومي "وجدتها" والموقع شخصية مجهولة الهوية باسم "نيوتن"، ويحمل عنوان: "استحداث وظيفة".

وأكد المجلس في بيان له، أنه سيتخذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية بشأن هذه الشكاوى والنظر في البت لتحويلها للجنة التحقيق النقابية بعد مناقشتها في اجتماع المجلس المقبل وموافقته، طبقًا لقانون النقابة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر فتح تحقيق فيما نشرته جريدة المصرى اليوم فى سلسلة مقالات بتوقيع "نيوتن" حول سيناء

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