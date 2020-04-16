البرلمان يقرر تقديم موعد الجلسة العامة لـ21 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 29 أبريل 2020، لتكون موعد في الـ11 صباح يوم الثلاثاء الـ 21 من الشهر نفسه.

وقرر المجلس، إتاحة إثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب، في الجلسة المقبلة عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (٥) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة الأعضاء .