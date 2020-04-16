محافظة القاهرة توضح حقيقة إغلاق الطرق المؤدية إليها من الأحد للثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قالت محافظة القاهرة، إن ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فرض حظر تجوال وغلق الطرق التي تربطها بالمحافظات الأخرى من الأحد للثلاثاء، غير صحيح.
وأكدت المحافظة، في بيان، اليوم أن هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أنها غير منوط بها إصدار مثل تلك القرارات.
وأهابت المحافظة، بالجميع تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الشائعات التي تثير البلبلة بين المواطنين.
كان مجلس الوزراة أعلن اليوم حزمة إجراءات احترازية ستتخذ يوم شم النسيم، وقال الدكتور مصطفة مدبولي رئيس الوزراء إنه سيتم غلق كامل للمحلات والمولات والمتنزهات والشواطئ. وأكد أنه تم إلغاء أي تجمعات وإيقاف كافة وسائل النقل العام السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات.
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