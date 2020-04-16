جيران ولكن قتلة.. توسلات مريض لم تقيه شر "ولاد العم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تشفع حالة الشاب الثلاثيني الصحية له أمام إصرار شقيقين ونجل عمهما على ضربه، توسلات الجار بتركه واختيار لغة الحوار بعيدا عن العنف لم تلق قبولا لدى الثلاثة، انهالوا بالضرب عليه حتى أصيب بنزيف داخل جراء تلقيه ضربة بـ"سحجر" على يد أحدهم ليلفظ أنفاسه الأخير سريعا.

منذ 10 أيام، تطورت مشادة كلامية بين شقيقين ونجل عمهما من جهة وجارهم من أخرى، مشاجرة وقعت بين الطرفين دون تكافئ، انتهت بمقتل الجار على مرأى ومسمع زوجته.

التحريات توصلت إلى أن المتوفى أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ منذ فترة قريبة، لم يتعافى من آثارها بعد، ولم يتحمل جسده الهزيل وصلة الضرب من جيرانه الثلاثة، واكتملت بضربة قاتلة على رأسه بحجر أدرته قتيلا بسبب نزيف داخلي.

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تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة قسم إمبابة.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي، وكشفت المعاينة أن الجثة لشخص ثلاثيني يرتدي ملابسه كاملة، وبها آثار سحجات وكدمة بالرأس.

تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن شقيقين ونجل عمهما وراء ارتكاب الواقعة، إذ وقعت بين الطرفين مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الثلاثة عليه بالضرب، وأجهز عليه أحدهم مستخدما "حجر" ليصاب بنزيف داخل في المخ فارق على إثره الحياة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد بهاء معاون مباحث إمبابة، من ضبط المتهمين الثلاثة، وأقروا بارتكاب الجريمة، وأرجعوا السبب إلى خلافات جيرة وتجدد خلافات قديمة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة.