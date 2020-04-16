بالفيديو.. الداخلية تجري تحليل فيروس كورونا لـ"دومة و داوود" داخل السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي وفق البرنامج الزمني المُعد، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" وحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية.

ونشر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فيديو يوثق قيام الأجهزة الطبية بالوزارة بإجراءا عمليات التعقيم وأخذ عينات من النزلاء من بينهم أحمد دومة- المحبوس على ذمة عدد من القضايا - للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9 يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه على أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

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كما أجرى القائمون على عمليات التعقيم في السجون وأقسام الشرطة، الكشف الطبي على الكاتب الصحفي خالد داوود، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، للتأكد من عدم إصابته من فيروس كورونا المسجد.

وتواصل وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي وفق البرنامج الزمني المُعد، لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس وحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية.